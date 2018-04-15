Eski Rus ajan Skripal ve kızının zehirlenmesi ile ilgili yeni iddialar

Rusya ve İngiltere arasında krize neden olan Skripal olayı hala netlik kazanmadı. İngiltere, kanıtlarının bulunduğuna ve Skripal'in zehirlendiği gazın Rusya yapımı olduğuna dikkat çekerken sinir gazı uzmanları, Skripal'in bu saldırdan sağ kurtulmasının şans eseri olduğunu vurguladı. İngiliz sinir gazı uzmanları "Skripal ve kızının bu saldırıdan sağ kurtulmasının bir nedeni, saldırı günü havanın nemli olmasından kaynaklanıyor. Bu sinir gazı havadaki nem oranına göre değişiklik göstermektedir. Bu zehir her ne kadar etkili olsa da, sadece bir su damlası bu devasa etkisini kaybetmesine yeterli oluyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan İngiliz kaynaklar Rusya'nın Skripal'ı beş yıldır takip ettiğini açıkladı. Muhalif yazar Vladimir Pastukhov ise "Rusya tıpkı Politkovskaya, Nemtsov, Magnitsky ve Litvinenko" suikastlarında olduğu gibi Skripal için de benzer bir yöntemi kullandı. Hem de farklı bir kimyasal silah denemesi yaptı. Ama başaramadı" dedi. Ancak İngiltere ve Rus muhaliflerin tüm açıklamalarına rağmen Skripal'ın Rusya tarafından zehirlendiğine dair bir kanıt ortaya çıkmadı.
Öte yandan İngiliz kaynaklar Rusya'nın Skripal'ı beş yıldır takip ettiğini açıkladı. Muhalif yazar Vladimir Pastukhov ise "Rusya tıpkı Politkovskaya, Nemtsov, Magnitsky ve Litvinenko" suikastlarında olduğu gibi Skripal için de benzer bir yöntemi kullandı. Hem de farklı bir kimyasal silah denemesi yaptı. Ama başaramadı" dedi. Ancak İngiltere ve Rus muhaliflerin tüm açıklamalarına rağmen Skripal'ın Rusya tarafından zehirlendiğine dair bir kanıt ortaya çıkmadı.
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