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'den flaş açıklaması

'nin temsilcisi Nikki Haley, ABD askerlerinin 'den çekilmeyeceğini söyledi.

ABDden flaş Suriye açıklaması

'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 'hedefler tamamlanana kadar' ABD askerlerinin 'den çekilmeyeceğini açıkladı.

Haley, ABD'nin hedeflerini ise "'ı mağlubiyete uğratmak, kimyasal silahların kullanılmamasını garantiye almak ve İran'ın neler yaptığını takip etmek olarak açıkladı. Haley, "Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek de bizim hedeflerimizden birisi, ancak bunlar tamamlanana kadar hiçbir yere ayrılmıyoruz" dedi.

Haley, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye nedeniyle çok gergin olduğunu ancak ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki umduğunu söyledi.

ABD Başkanı , geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD askerlerinin çekileceğini belirtmişti.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 16:54
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