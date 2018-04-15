FNSS, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yarın başlayacak ve 19 Nisan'a kadar sürecek Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA 2018), savunma ihracatında Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki liderliğini vurgulayacak.
Yeni Türk zırhlısı PARS 6x6 İZCİ ilk kez uluslararası pazara çıkıyor (PARS 6x6 İZCİ'nin özellikleri)
Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını yurt dışında ilk kez sergileyecek. Peki, PARS 6x6 İZCİ'nin özellikleri neler? İşte ayrıntılar...
Etiketler: Malezya , Endonezya , Filipinler , pars
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