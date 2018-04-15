;
Yol Durumu
  1. ABD'den flaş Suriye açıklaması

Yeni Türk zırhlısı 6x6 İZCİ ilk kez uluslararası pazara çıkıyor (PARS 6x6 İZCİ'nin özellikleri)

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, 6x6 İZCİ zırhlı aracını yurt dışında ilk kez sergileyecek. Peki, PARS 6x6 İZCİ'nin özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

FNSS, 'nın başkenti Kuala Lumpur'da yarın başlayacak ve 19 Nisan'a kadar sürecek Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA 2018), savunma ihracatında Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki liderliğini vurgulayacak.

Etiketler: , , ,
  • 15 Nisan 2018, Pazar 17:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar