240 milyon dolarlık füze savaşı

Katil Esad geçen hafta kimyasal saldırı ile Doğu Guta'da katliam yaptı. Bunun üzerine Esad'ın daha önce öldürdüğü yüz binlerce masum için aldırış etmeyen Batı ülkeleri ayağa kalktı. ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Esad'a "Hayvan" dedi, operasyon sinyali verdi. Bu andan itibaren Trump, Beyaz Saray ve Pentagon sosyal medya üzerinden an be an açıklamalar yaptı. Hatta Suriye'de vurulacak noktalar bile açıklandı. Bu noktalardaki Suriye askerleri çekilirken tüm dünya gelişmeleri internet ve sosyal medya üzerinden takip etti.



İngiltere ve Fransa operasyon içinde yer alacağını açıklarken İran ve Rusya da sürekli Batı ülkelerine bir harekat yapmamaları uyarısında bulundu. Ancak Trump'ın attığı tweet dün gerçeklesti. Akdeniz'deki ABD ve Fransız gemileri ile Güney Kıbrıs'taki İngiliz uçakları Suriye'ye füze yağdırdı. En çok hedef alınan bölge Şam ve çevresi oldu. Operasyonu tetikleyen kimyasal saldırının yapıldığı askeri ve bilimsel tesisler ile Şam Uluslararası Havalimanı ve Meze Askeri Havalimanı hedefler arasındaydı. Bu bölgelerin çoğu ABD'nin Tomahawk füzeleriyle vuruldu. Diğer saldırılar Humus ve Hama civarına oldu. Buralarda kimyasal silah yapımında kullanıldığı iddia edilen askeri tesisler ile Hizbullah yapıları hedef alındı.





Bu hedeflerin çoğu, Ingiliz Tornado uçaklarından atılan Storm Shadow (Fırtına Gölge) füzeleri ile vuruldu. Daha sonra ortaya çıkan bir bilgi ise operasyonun tamamen sosyal medya merkezli olduğunu kanıtladı. Fransız İstihbaratı'nın 7 Nisan'da hazırladığı raporda vurulacak hedefleri internet siteleri ve sosyal medyada çıkan fotoğraf ile videolar ile belirlediği anlaşıldı. Operasyon sonrası birçok siyasi isim ise açıklamalarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı:



Fransa Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından saldırıya katılan savaş uçaklarının havalandığı görüntüleri paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, sosyal medya hesabından "15 yıl önce Beyaz Saray deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine medyayı kullandı" diye yazdı.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant Twitter hesabından "Saldırı İran, Hizbullah ve Suriye'ye önemli bir işaret" dedi. ABD lideri Trump, Twitter mesajında "Dün gece mükemmel bir şekilde icra edilmiş bir saldırı. Fransa ve İngiltere'ye, bilgelikleri ve harika ordularının gücü için teşekkürler. Daha iyi bir sonuç elde edilemezdi. Görev başarıyla tamamlandı!" diye yazdı.



Çin karşı çıktı



Suriye'ye füze saldırısına Türkiye, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Avustralya, Kanada, Katar, NATO ve Avrupa Birliği de destek verdi. Tüm ilişkilerini koparan Suudi Arabistan ve Katar aynı cephede aldı. Rusya, İran ve Çin ise operasyona karşı çıktı.



Saldırı dalgası sona erdi



ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Esed rejiminin 7 Nisan'da abluka altında tuttuğu Duma'da düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak gerçekleştirilen operasyona ilişkin ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Mattis ile Orgeneral Dunford'a Fransa ve İngiltere'nin silahlı kuvvetler ataşeleri eşlik etti. Saldırıların devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Dunford, "Bu saldırı dalgası sona erdi" dedi.



Füzeler uçuştu



ABD, Fransa ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği operasyonda Suriye'ye 100'den fazla Tomahawk ve Storm Shadow füzeleri kullanıldı. Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha ettiği bilgisini geçti. Rusya da "103 füzenin 71'i düşürüldü" dedi.