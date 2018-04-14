Afrin'de patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Talha Çalışkan'a ait eşyalar, Antalya'daki ailesine teslim edildi. Anne Melike, oğluna ait valizi ailesiyle birlikte açtı. Askeri kamuflajı ve kıyafetlerinin yanı sıra bir de defter bulundu. Deftere bakan anne, oğlunun vasiyetini buldu. Şehidin el yazısı ile yazdığı vasiyetname ile adına bir yetimhane yapılmasını istediğini gören aile, durumu askeri yetkililerle görüştü. Yetkililerin kendilerine yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılması gerektiğini söylediğini belirten Çalışkan, "Biz ailesi olarak vasiyetin gereğinin devlet büyüklerimizden talep ediyoruz" dedi.
Vasiyet
Talha Çalışkan, Afrin’de şehit düştü. Eşyaları bir valizle annesine teslim edildi. Valizden çıkan defterde ise Talha’nın vasiyeti vardı: Benim adıma bir yetimhane yaptırın...
Etiketler: Talha Çalışkan , Antalya , Afrin
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.