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Vasiyet

, ’de şehit düştü. Eşyaları bir valizle annesine teslim edildi. Valizden çıkan defterde ise Talha’nın vasiyeti vardı: Benim adıma bir yetimhane yaptırın...

Vasiyet
Afrin'de patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 'a ait eşyalar, 'daki ailesine teslim edildi. Anne Melike, oğluna ait valizi ailesiyle birlikte açtı. Askeri kamuflajı ve kıyafetlerinin yanı sıra bir de defter bulundu. Deftere bakan anne, oğlunun vasiyetini buldu. Şehidin el yazısı ile yazdığı vasiyetname ile adına bir yetimhane yapılmasını istediğini gören aile, durumu askeri yetkililerle görüştü. Yetkililerin kendilerine yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılması gerektiğini söylediğini belirten Çalışkan, "Biz ailesi olarak vasiyetin gereğinin devlet büyüklerimizden talep ediyoruz" dedi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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