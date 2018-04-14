ABD, İngiltere ve Fransa'nın bugün Suriye'ye düzenlediği füze ve uçak saldırılarında en çok hedef alınan bölge Şam ve çevresi oldu. Operasyonu tetikleyen kimyasal saldırının yapıldığı Duma ile Şam arasındaki bölgede ve Kasyun Dağı yakınındaki Cemraya'da bulunan askeri ve bilimsel tesisler ile Şam Uluslararası Havalimanı ve Meze Askeri Havalimanı hedefler arasındaydı. Bu bölgelerin çoğu ABD'nin Tomahawk füzeleriyle vuruldu.
Suriye’de neresi, hangi silahla vuruldu? Fırtına Gölge de sahnede…
Etiketler: Storm Shadow , Fırtına Gölge , Körfez Savaşı , Şam , İngiltere , Suriye , ABD , Tomahawk
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