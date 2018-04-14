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Yol Durumu
  1. Mahir Ünal: Operasyon bilgisi bize de verildi

’de neresi, hangi silahla vuruldu? de sahnede…

, ve Fransa'nın bugün 'ye düzenlediği füze ve uçak saldırılarında en çok hedef alınan bölge ve çevresi oldu. Operasyonu tetikleyen kimyasal saldırının yapıldığı Duma ile Şam arasındaki bölgede ve Kasyun Dağı yakınındaki Cemraya'da bulunan askeri ve bilimsel tesisler ile Şam Uluslararası Havalimanı ve Meze Askeri Havalimanı hedefler arasındaydı. Bu bölgelerin çoğu ABD'nin füzeleriyle vuruldu.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 10:30
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