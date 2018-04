İngiltere Başbakanı Theresa May canlı yayında açıklama yapıyor. May, açıklamasında "Burada her şeyi size söyleyemem. Kimyasal silah kullanılmıştır ve rejim helikopterleri Duma'nın üzerinde dolaşarak, kimyasal silah kullanıldı. Rejim askerlerinin Sarin gazı saldırısı yaptığı ortaya konuldu. DEAŞ şu anda orada yok ve Suriye rejiminin bir kez daha kendi insanlarına karşı kullanmış olduğu kimyasal saldırıdan birçok insan etkilendi. Bunun sonrasında 14 tane daha saldırı yapıldı" dedi. May, "Kimyasal saldırı rejim tarafından alışkanlık haline geldi bunun durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İşte açıklamadan öne çıkanlar:

Suriye'de kullanılan nükleer saldırıları gördük. Klor gazı kullanıldını anladığımız Duma'da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Suriye rejiminin korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam edecek. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Suriye rejimi kimyasal silahların kullanılmayacağına dair bir söz verdi ancak bu sözler yerine getirilmedi. Suriye rejiminin açıklamadığı kimyasal silahları var. Böyle bir adımı atmamız gerekiyordu. Operasyon rejime iyi bir mesaj oldu. Suriye için siyasi çözümden yanayız.



TRUMP VE MACRON'LA KONUŞTUK...

Sayın Trump ve Macron'la da konuştuk sınırların kapsamı belli, sivil kayıplardan kaçınıldı saldırının amacı belli. Harekatta kimyasal silahların üretildiği merkezler vuruldu. Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma ve üretilme yerlerine ciddi zarar verdik. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına izin vermeyecektir. Çözüm için çaba sarfetmek zorundayız. Bunun için bütün ülkelere ihtiyacımız var. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir.



BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOKTU

Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyor. İngiltere sınırları içinde de sinir gazı kullanıldığını biliyoruz. İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Güçlerimiz büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Başka bir alternatifimiz yoktu. Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşündüm. Bu konunun net şekilde ortaya koyulması gerekiyordu. Bu nedenle doğru bir harekattı. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez.



YENİ OPERASYON YAPILACAK MI?

Bu operasyon, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesinin ortadan kaldırmak için düzenlendi. Yeni bir operasyon olması durumunda, parlamentoya gideceğiz, ama bu tek seferlik bir operasyondu.