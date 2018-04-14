Mahir Ünal'dan Suriye açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır. Zamanı dışında son bir haftadır böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem ABD'nin açıklamalarında görülüyordu. Bize de bilgi verildi." dedi.