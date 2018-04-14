Saldırıda İncirlik kullanıldı mı?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABD, İngiltere ve Fransa^'nın Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:
"Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır."
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