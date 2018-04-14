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'nın tasarısını reddetti

'nın, 'de , ve 'nın 'deki hava saldırılarının kınanmasını istediği tasarı kabul edilmedi.

BMGKdan flaş Suriye kararı

'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (), 'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen , ve 'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı i reddedildi.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 20:41
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