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  1. Güvenlik açığı!
  2. "Kiss"kin dönüş!

İhanet cinneti!

’de, ’dan izinli olarak gelen koca, duyduğu ihanet dedikoduları üzerine cinnet getirdi. Eşi ve kuzenini öldürüp intihar etti

İhanet cinneti!
Aldatılan koca dehşet saçtı. Eşini ve kadınla ilişki yaşayan amca oğlunu öldürüp canına kıydı. Olay dün 'de yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası 37 yaşındaki Yasin Gündoğan, bir yıl önce eşini ve çocuklarını bırakıp, çalışmak için 'a gitti. Geçtiğimiz günlerde izinli olarak evine döndü. Gündoğan, çevresindekilerden, eşi Rezzan Gündoğan (34) ile kuzeni İshak Gündoğan'ın (38) ilişkisi olduğu yönünde dedikodular duydu. Bu durumu hazmedemeyen koca, cinnet getirdi.

İŞYERİNİ BASTI
Üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi 'a kurşun yağdırarak öldürdü. Ardından evden çıkıp, kuzeni İshak Gündoğan'ın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Amcasının oğlunu katletti. Bu kez tabancayı kendi başına dayayarak yaşamına son verdi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haberi alan yakınları eve koştu.



Bakkal işleten İshak Gündoğan, hayatını kaybetti.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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