İhanet cinneti!

Aldatılan koca dehşet saçtı. Eşini ve kadınla ilişki yaşayan amca oğlunu öldürüp canına kıydı. Olay dün Niğde'de yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası 37 yaşındaki Yasin Gündoğan, bir yıl önce eşini ve çocuklarını bırakıp, çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde izinli olarak evine döndü. Gündoğan, çevresindekilerden, eşi Rezzan Gündoğan (34) ile kuzeni İshak Gündoğan'ın (38) ilişkisi olduğu yönünde dedikodular duydu. Bu durumu hazmedemeyen koca, cinnet getirdi.
İŞYERİNİ BASTI
Üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırarak öldürdü. Ardından evden çıkıp, kuzeni İshak Gündoğan'ın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Amcasının oğlunu katletti. Bu kez tabancayı kendi başına dayayarak yaşamına son verdi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberi alan yakınları eve koştu.
Bakkal işleten İshak Gündoğan, hayatını kaybetti.
İŞYERİNİ BASTI
Üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırarak öldürdü. Ardından evden çıkıp, kuzeni İshak Gündoğan'ın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Amcasının oğlunu katletti. Bu kez tabancayı kendi başına dayayarak yaşamına son verdi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberi alan yakınları eve koştu.
Bakkal işleten İshak Gündoğan, hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.