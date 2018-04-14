Hayal gücü!

Başarıdan başarıya koşan ortaokul öğrencisi küçük kızın annesine çamaşır makinesi alma hayali gerçekleşti. Van'da ev kadını Melek ve asgari ücretle çalışan özel güvenlikçi Hasan Ceylan'ın kızları, İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan (12), hazırladığı, "Değerlerimizi ayakta tutmak için 'cebimdeki değerler' ile bir katkı da benden" isimli projesiyle TÜBİTAK'ın Van'da yapılan bölge yarışmasında birinci oldu. 12 hikayeden oluşan cep kitap projesinden 500 TL ödül kazanan Rabia Ceylan, bu parayla çamaşırları elde yıkayan annesine makine almak istedi. Küçük kız, parayla çamaşır makinesi alınamayınca Kayseri'de 7 Mayıs'ta yapılan olan Türkiye finalinde dereceye girmek istediğini söyledi. Rabia'nın başarısı duyulunca Muş Belediye Başkanı Feyat Asya harekete geçti. Asya, beraberinde Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile birlikte Ceylan ailesinin evine gitti. Asya, çamaşır makinesi sürpriziyle Rabia'nın annesi için düşündüğü hayali gerçekleştirdi.
Okul tarafından gezi için İstanbul'a gönderilen Rabia ile görüşemeyen Başkan Asya ve Rektör Polat, anne ve babası ile sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise anne Melek Ceylan'ın kızı için istediği bilgisayarı da kendisinin alacağını söyledi.
Okul tarafından gezi için İstanbul'a gönderilen Rabia ile görüşemeyen Başkan Asya ve Rektör Polat, anne ve babası ile sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise anne Melek Ceylan'ın kızı için istediği bilgisayarı da kendisinin alacağını söyledi.
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