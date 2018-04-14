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Havalar yumuşadı

inde devreye giren , Trump ve Putin’le temaslarını anlattı

Havalar yumuşadı
Neler yapılabileceğini konuştuk. Üzerinde durduğumuz konu, suların ısınmasının doğru olmayacağı. Trajedinin bitirilmesi için taleplerimiz oldu. '
Şimdi hava yumuşamışa benziyor. Görüşmeler sürüyor. Amacımız havayı daha da yumuşatmak ve meseleyi barışla noktalamak...
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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