Havalar yumuşadı

Neler yapılabileceğini konuştuk. Üzerinde durduğumuz konu, suların ısınmasının doğru olmayacağı. Trajedinin bitirilmesi için taleplerimiz oldu. 'Şimdi hava yumuşamışa benziyor. Görüşmeler sürüyor. Amacımız havayı daha da yumuşatmak ve meseleyi barışla noktalamak...