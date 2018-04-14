;
Yol Durumu
  1. Erdoğan, May ile görüştü!

'de 'ın üst düzey ismi yakalandı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da bulunduğu uyruklu 10 şüpheli yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Etiketler: , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar