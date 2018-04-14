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Erdoğan, May ile görüştü!

Cumhurbaşkanı , İngiltere Başbakanı 'le bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan, May ile görüştü!

Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:35
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