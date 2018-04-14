Çavuşoğlu: Çoktan müdahale edilmeliydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD tarafından Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Siyasi çözüm vurgusu yapan Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu.umarım çözüm odaklı olmuştur. Sivillerle ilgili şu ana kadar gelen bir açıklama yok. Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması lazım. Rejim saldırılara devam ederse bu iş büyür. Bir an önce siyasi sürecin başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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