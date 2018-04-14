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: Çoktan müdahale edilmeliydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt 'ye gerçekleştirilen operasyona ilişkin, " Bu müdahale rejime yöneliktir, umarım çözüm odaklı olmuştur. Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Çoktan müdahale edilmeliydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt ABD tarafından 'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Siyasi çözüm vurgusu yapan Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu.umarım çözüm odaklı olmuştur. Sivillerle ilgili şu ana kadar gelen bir açıklama yok. Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması lazım. Rejim saldırılara devam ederse bu iş büyür. Bir an önce siyasi sürecin başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 14:41
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