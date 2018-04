Erdoğan: Suriye'deki operasyonu doğru buluyoruz

AK Parti'nin Fatih Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon var. Operasyona ilişkin ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde rejimin kimyasal saldırısının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği restleşmeye şahit olduk. Bu sabah rejim hedeflerine operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu bakımdan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse bu kimyasal saldırının faili bedelini ödemesi lazım.Ancak kimyasal saldırıya düzenlenen bu hassasiyetin konvansiyonel silahlarla katledilen yüz binlerce masum sivil için de gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Son günlerde rejimin kimyasal saldırısının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği restleşmeye şahit olduk. Bu sabah rejim hedeflerine operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu bakımdan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse bu kimyasal saldırının faili bedelini ödemesi lazım.



KİMYASAL HASSASİYETİ KOVANSİYONEL SİLAHLARA DA GÖSTERİLMELİ

O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.Ancak kimyasal saldırıya düzenlenen bu hassasiyetin konvansiyonel silahlarla katledilen yüz binlerce masum sivil için de gösterilmesini istiyoruz.







SURİYE'DE OYNAN OYUN BAŞKA

Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ'sa biz DEAŞ'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık.









MAY İLE GÖRÜŞTÜM, BİRAZDAN DA MACRON'LA GÖRÜŞECEĞİM

Bu sabah Sayın May ile görüştüm. Bu atılan adımın içeriğini kendileri ile görüştüm. Tabii Rusya - Amerika arasındaki sıkıntının da bir an önce barışa dönük çözüme kavuşmasında kendileri ile konuştum. Biraz sonra Macron ile de görüşeceğim.Bu arada Sayın Putin ile ve ABD ile de görüşeceğiz. Biz kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. 5 yıl önce Esad ile ilgili düşüncelerimize dünya kulak kabartsaydı bugün bu hale gelmeyecekti. Malesef bir kulaklarından girdi bir kulaklarından çıktı. Dinlemediler.



TÜM DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM...

Burada tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum, kimyasalı ile konvensiyoneli ile kitle imha silahlarının her çeşidini masaya yatıralım. Suriye'de yaşanan son krizi yeni silahlara kaynak aktarmanın değil bu imkanları insanlığın yararına kullanmayı gündeme getirelim.







SUUDİ ARABİSTAN'A DA YAPTIM BU TEKLİFİ AMA...

ABD ve Rusya'ya dedim ki: Gelin, 3,5 milyon sadece bizde var. Bu silahlanma yarışını bir kenara koyalım. Bu teröristleri buradan def edelim. Güvenli bölgeler oluşturalım dedim. Çok güzel dediler ama adım atmadılar. Suudi Arabistan'a da yaptım bu teklifi.

"NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA?"

Erdoğan, kongre öncesi Fatih'te kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının yaklaşık 4200 olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

Şimdi Hatay'a falan gitmiş. Hani sanatçılarla dalga geçiyordun. 'O adamın yanında ne işin var' diyordun. Ne işin var senin Hatay'da? Niye? Hesaba çektiler, 'Yanlış yaptın' dediler. Bu adam aynısını ne zaman yaptı bize? Yenikapı mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli anında yanıt verdi. Bay Kemal cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı baskılar neticesinde geleceğini söyledi. Bizim mitingimize leke getirdi. Sonra Yenikapı mitinginin bir barış kardeşlik mitingi olmadığını söyledi. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşa edilmiş vaziyette. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz.