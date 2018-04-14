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'dan acı haber! 1 askerimiz şehit

'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan da 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ağrıdan acı haber! 1 askerimiz şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan da 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

YARALI ASKER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU
Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan lerden biri yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Bir asker de helikopter ile 'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 17:22
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