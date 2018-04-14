Donald Trump'tan operasyona ilişkin tweet

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Dün akşam mükemmel bir görev gerçekleştirildi. Fransa ve İngiltere'ye dirayeti ve askeri gücü için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alınamazdı. Görev tamamlandı" açıklamasında bulundu.



ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.