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Başbakan Yıldırım: Bugüne kadar neredeydiniz?

Genel Başkanvekili ve Başbakan , partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne konuşuyor. Yıldırım "7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?" dedi

Başbakan Yıldırım: Bugüne kadar neredeydiniz?

K Parti Esenler 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan , ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptıkları operasyonla ilgili ilk kez konuştu. Başbakan Yıldırım, operasyona ilişkin, "Yapılan operasyonu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

BATI'YA TEPKİ: BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?
Batı'nın terörle mücadelede takındığı iki yüzlü tavrı eleştiren Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?" dedi.

BARIŞ İÇİN ÇALIŞAN TEK ÜLKE TÜRKİYE
Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tabii ki ne kimyasal silahla, ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız kabul etmez. Ancak Suriye'de çözüm isteyenleri göstermelik, vicdan istismarı ile değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Suriye'de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için gece gündüz çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:33
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