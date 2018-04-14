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satışında damga uygulaması başlıyor

ya "organik" ya da "serbest gezen tavuk" gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması 'da başlayacak. Pazartesi gününden itibaren yetiştirme metodu kodu yazılmamış yumurtalar satışa sunulamayacak. Gıda Tarım ve hem marketlerde hem de işletmelerde denetim yapılacak.

Yumurta satışında damga uygulaması başlıyor



ya "organik" ya da "serbest gezen tavuk" gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Gıda Tarım ve , 2014 yılında Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yapılan değişiklikle doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan "A sınıfı" yumurtalar için damgalanma şartı getirildi. Bu kapsamda, yumurtaların işletme ve kümes numarası yumurta kuğuna damgalanmaya başlandı.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 15:17
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