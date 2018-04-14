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  1. Çavuşoğlu: Çoktan müdahale edilmeliydi

'da 20 saatlik !

, ve gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; günü 10.00 ile Salı günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinin bazı noktalarında yapılacağını duyurdu.

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi!

tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" ve gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; günü 10:00 ile Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle:

Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

Esenler: Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, , Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 15:01
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