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8. Gün 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz'e büyük oyun

8. Gün son bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Atv ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan 8.Gün dizisi 5. bölüm fragmanı ile araştırılmaya başlandı. Bahar ve Hayati'nin Aziz'e oyun kurduğu son bölümde, Rüstem ise kendisini tehlikeli bir ortamın içerisinde buldu. Peki, son bölümün ardından merakla araştırılan 8. Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylı bilgiler

8. Gün 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize büyük oyun

Sosyal medya ve internette dolaşan 'final yapacak' iddialarına rağmen, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 8. Gün dizisinin 4. bölümü ekrana geldi. Yakın zaman önce yayın hayatına başlayan dizinin seyircileri geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümün ardından, 5. yeni bölümü ekrana geldi. Son bölümde Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrendi. Ayrıca Ozan iyice köşeye sıkışır ve Bahar yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Peki, 8. Gün dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. Gün'ün yeni bölümün fragmanı yayınlandı. 5. bölümde neler yaşanacak? İşte, bazı detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. Bahar'la Hayati, şirketteki hainin Sevda olduğuna inanmış gibi oynar. Aziz'e bu kadar öfkeliyken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak Bahar için zor olacaktır.

Kemal, Hayati ve Bahar'la işbirliği yaparak kumarhaneyi Ozan'ın soyduğundan emindir. Ozan bunu tek başına yaptığını söylese de Kemal ona inanmaz; bunun hesabını Hayati de verecektir! Hayati, Ozan'ın konuşmadığını duyunca Bahar'ın da diretmesiyle Ozan'ı tuttukları yere gider, ona yardım edeceklerdir.

Hayati'nin varlığından giderek rahatsız olan Aziz, Ozan'dan onu öldürmesini ister. Ozan ne yapacağını bilemez. Hayati ise Kemal belasından kurtulmak için son kozunu oynayacaktır.

Aziz ise Bahar'ı kullanarak Şehnaz'a kötü bir sürpriz hazırlar. Amacı, Şehnaz'ın içini acıtıp programı yazmasını sağlamaktır. Bahar'a ifşa olduğundan bir haber olan Aziz, bunu yaparken farkında olmadan Bahar'a büyük bir iyilik yapacaktır!

8. GÜN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı 8. Gün dizisinin 9 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrenmiştir. Artık tek bir amacı vardır; annesini bulmak. Herkesin peşinde koştuğu program, şimdi Bahar'ın elindedir. Annesini program için hayatta tuttuklarını fark eden Bahar, Hayati'nin onu Aziz'e vermesini engelleyebilecek midir?

  • 13 Nisan 2018, Cuma 17:14
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