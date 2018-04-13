Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yılın ilk 3 ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 623 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) da iş birliğiyle yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütüne 2018'in ocak, şubat ve mart ayında da ağır darbe vurdu.





AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 65 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte 17 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 139 kişi de yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 93 asker ise tedavi altına alındı.

ÜÇ AYDA 3 BİN 623 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütüne yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Yılın ocak, şubat ve mart aylarındaki operasyonlarda 3 bin 623 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.





PKK ve örgütün şehirlerdeki yapılanmasına yönelik pek çok ilde yılın ilk 3 ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 113 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin yanı sıra DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 667'si tutuklandı.

OPERASYONLAR KARA KIŞTA DA SÜRDÜ

TSK'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin dışında karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha etti.





Yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine fırsat vermeyen Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen operasyonları kararlılıkla yürüttü.

YURT DIŞINDAKİ TERÖR KAMPLARINA BAHAR OPERASYONU

Baharda da teröristlerin peşini bırakmayan TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik 10 Mart'a başlattığı operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlattığı hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.





Saldırı hazırlığındaki teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, geçiş güzergahlarını da takibe alarak örgüt mensuplarına adeta nefes aldırmıyor.

Martta yaklaşık 20 günde 68 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bölgede teröristlerin kullandığı 67 barınak ve sığınak da imha edildi.

SÖZDE SORUMLULAR AĞIR DARBE ALDI

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi ülke genelinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalara ara vermiyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün bir çok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Şubat'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan PKK'nın sözde "Amed" eyalet sorumlusu Murat Üçer olduğu tespit edildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 Mart'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi.

Şırnak'ta iç güvenlik operasyonlarında 18 Mart'ta öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birisinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.





ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart'ta etkisiz hale getirilen İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, terör örgütünün bombacısı olduğu belirlendi. Bu teröristin, Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde mavi ve gri kategorilerde yer aldığı saptandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart'taki operasyonda ölü ele geçirilen 7 teröristten birinin Aranan Teröristler Listesi'nde turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, birinin de gri kategorideki "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu belirtildi.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST 47 GÜNLÜK YUVAYI YIKMIŞ

Ocak, şubat ve mart ayındaki başarılı operasyonlarla örgütün bir çok sözde sorumlusunu etkisizleştiren güvenlik güçleri, nisanda da örgüt mensuplarına geçit vermiyor.

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in yanı sıra kırmızı kategorideki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın (40) da olduğu ortaya çıkarıldı.





PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu olan ve 4 milyon lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen Sayılgan'ın, örgütün sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken 8 yıl önce İskenderun'da 7 askerin şehit düşürülmesi ve Osmaniye'deki saldırıda 47 gün önce evlenen Teğmen Cumhur Akdağ'ın lojmanın balkonundaki eşi Pınar Akdağ'ın (23) şehit edilmesinin de aralarında yer aldığı 16 terör olayına karıştığı saptandı.

Sayılgan'ın da etkisiz hale getirildiği operasyondan bir gün sonra ise Hatay'ın Dörtyol içesi kırsalındaki bir başka operasyonda, Arananlar Teröristler Listesi'nin kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet etkisiz hale getirildi.

Böylece örgütün eski ve yeni sözde Amanos saha sorumluları etkisiz hale getirilmiş oldu.

AFRİN BÖLGESİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK, bu operasyonların yanı sıra hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile karadan zırhlı araçlar, tank ve fırtına obüsleri, havadan da F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) desteğiyle Afrin ve çevresini teröristlerden temizledi.

TSK, insani yardımların bölgeye erişimini sağlayarak, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.