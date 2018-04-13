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uzatılması Meclis'te görüşülecek

'in uzatılması teklifi Çarşamba günü Meclis'te görüşülecek

OHAL uzatılıyor! Tarih belli oldu

'in uzatılması ile ilgili tezkere Çarşamba günü Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilk olarak 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak tarihinde üç aylığına uzatılmıştı. Böylece OHAL uygulaması iki yılını doldurmuş olacak.

MGK TOPLANACAK
TBMM'de Çarşamba günü gerçekleşecek görüşme öncesinde, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) önümüzdeki hafta toplanarak, OHAL'in üç ay daha uzatılmasına ilişkin hükümete tavsiye kararı vermesi, ardından da Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkereyi Meclis'e göndermesi bekleniyor.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 12:49
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