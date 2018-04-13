Merkez Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İşte genç kızın tecavüz iftirasına istenen ceza
Babasının, kendisine "tecavüz" ettiğini öne sürdüğü genci öldürmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 15 yaşındaki genç kız hakkındaki soruşturma tamamlandı.
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