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İşte genç kızın tecavüz iftirasına istenen ceza

Babasının, kendisine "tecavüz" ettiğini öne sürdüğü genci öldürmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 15 yaşındaki genç kız hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Merkez Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

  • 13 Nisan 2018, Cuma 11:42
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