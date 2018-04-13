İşte genç kızın tecavüz iftirasına istenen ceza





Merkez Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.