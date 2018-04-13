Otistik mucize

İzmir'de 16 aylıkken otizm, 18 yaşında da kemik kanseri teşhisi konulan Ayberk Aksu, üvey annesi sayesinde hayata bağlandı. Naciye Aksu (55), 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptı. Eşinin o zaman 13 yaşında olan otizmli üvey oğlunu da hayatına alan Aksu, büyük bir özveriye başladı. Tanıştığında yardım almadan öz bakımını yapamayan, konuşamayan, sallanmak, çırpınmak gibi belli rutin hareketler yapan, göz teması kurmayan Ayberk'le bir bebek büyütür gibi ilgilendi.
Doktorların "Kendi dünyası var, o dünyadan çıkaramazsınız" söylemine, "yüzde 98 otizm, yüzde 96 zihinsel engelli, IQ 24" şeklindeki raporuna rağmen Ayberk'i ayağa kaldırmak için çalıştı. Bill Gates'in de otizmli olduğunu öğrendiğinde otistik başarılı insanların hayatını araştırdı. Öğrendikleriyle üvey oğluna bakışını değiştirdi. Aksu, empati kurarak ona öz oğlu gibi davrandığını, güvenini kazanmaya çalıştığını belirterek "Bana güvenince göz teması başladı. Sonra iletişime geçtik, günlük ne yapıyorsam aynı şeyleri Ayberk'e yaptırdım" dedi. Bu ilgi sayesinde "Konuşamaz" denilen Ayberk'in ağzından 15 gün sonra kelimelerin çıkmaya başladığını anlatan Aksu, kendisine güvenmesinin, inanmasının ardından "Yemeğini kendisi yiyen, duş veya tuvalet gibi ihtiyaçlarını yardım almadan karşılayabilen, insanlarla iletişim kuran sosyal bir birey haline geldiğini" kaydetti.
Geçen yıl kemik kanserine yakalanan Ayberk Aksu, bu amansız hastalığı da atlattı.
Bİ DÜNYA ÜNLÜNÜN HASTALIĞI
OTİZM, ilk üç yılda ortaya çıkan ve ömür boyunca devam eden bir rahatsızlık. Sosyal ilişkilerde sıkıntılar, tekrar edici davranışlar ile gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Otizm, günümüzde her 110 çocuktan birinin rahatsızlığı olarak görülmektedir. Otistiklerin beyin hücrelerinin, diğer insanlara göre daha farklı işlediği bilinmekte. Ama zekaları ve dil gelişimleri diğer insanlar gibi normaldir. Yazar Franz Kafka, ünlü besteci Ludwig van Beethoven, Nobel'li fizikçi Albert Einstein, Thomas Edison, Mozart, ressam Vincent Van Gogh, bu hastalıkla yaşayıp ölen ünlülerdir.
Günümüzde ise Bill Gates'in de otistik olduğu bilinmektedir.
Doktorların "Kendi dünyası var, o dünyadan çıkaramazsınız" söylemine, "yüzde 98 otizm, yüzde 96 zihinsel engelli, IQ 24" şeklindeki raporuna rağmen Ayberk'i ayağa kaldırmak için çalıştı. Bill Gates'in de otizmli olduğunu öğrendiğinde otistik başarılı insanların hayatını araştırdı. Öğrendikleriyle üvey oğluna bakışını değiştirdi. Aksu, empati kurarak ona öz oğlu gibi davrandığını, güvenini kazanmaya çalıştığını belirterek "Bana güvenince göz teması başladı. Sonra iletişime geçtik, günlük ne yapıyorsam aynı şeyleri Ayberk'e yaptırdım" dedi. Bu ilgi sayesinde "Konuşamaz" denilen Ayberk'in ağzından 15 gün sonra kelimelerin çıkmaya başladığını anlatan Aksu, kendisine güvenmesinin, inanmasının ardından "Yemeğini kendisi yiyen, duş veya tuvalet gibi ihtiyaçlarını yardım almadan karşılayabilen, insanlarla iletişim kuran sosyal bir birey haline geldiğini" kaydetti.
Geçen yıl kemik kanserine yakalanan Ayberk Aksu, bu amansız hastalığı da atlattı.
Bİ DÜNYA ÜNLÜNÜN HASTALIĞI
OTİZM, ilk üç yılda ortaya çıkan ve ömür boyunca devam eden bir rahatsızlık. Sosyal ilişkilerde sıkıntılar, tekrar edici davranışlar ile gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Otizm, günümüzde her 110 çocuktan birinin rahatsızlığı olarak görülmektedir. Otistiklerin beyin hücrelerinin, diğer insanlara göre daha farklı işlediği bilinmekte. Ama zekaları ve dil gelişimleri diğer insanlar gibi normaldir. Yazar Franz Kafka, ünlü besteci Ludwig van Beethoven, Nobel'li fizikçi Albert Einstein, Thomas Edison, Mozart, ressam Vincent Van Gogh, bu hastalıkla yaşayıp ölen ünlülerdir.
Günümüzde ise Bill Gates'in de otistik olduğu bilinmektedir.
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