İzmir Tire'de geçtiğimiz günlerde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan E.S.'nin dersinde iki öğrenci tahta önünde kavga etmeye başladı. E.S. de masasında oturdu, kavgayı izledi. Ayrıca söz konusu görüntülere göre kavgaya teşvik etti. İki tarafı da gaza getirdi. E.S., bu anları cep telefonuyla görüntüleyen öğrencisine ise tahta silgisini fırlattı ve başından yaraladı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatıyla da öğretmen açığa alındı. Görüntülerde, E.S.'nin, öğrencilerinden birisinin diğerini döveceğini söylediği, ayrıca sınıftaki öğrencilerin de kavgayı teşvik eden sözlerine rağmen şiddet ortamına müdahalede bulunmadığı görüldü. Öğretmenin 4 yıllık meslek hayatı bulunduğu ve kadrosunun başka bir okulda olduğu, görevlendirmeyle bu lisede görev yaptığı belirtildi.
Ders sırasında iki öğrenci tekme tokat birbirine girdi. Dehşet anlarını ise bir başka öğrenci cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Ders sırasında iki öğrenci tekme tokat birbirine girdi. Dehşet anlarını ise bir başka öğrenci cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
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