Nakil ve doğum

Türkiye'de ilk dünyada nadir bir vaka olan doğum, tıp literatürüne girdi. 15 yaşındayken kalp hastası olan ve Adana'dan gelen bir kalple son dakika hayata tutunan Hilal Şahan, 15 yıl sonra anne oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen doğumun ardından açıklama yapan doktorlar, "15 yıl önce Türkiye'nin en riskli ameliyatı ile başarı oranın çok düşük olduğu bir nakilin ardından hayata tutunan Hilal, bugün ikinci bir mucize daha gerçekleştirdi. Bu tür hastaların gebe kalması, kalıp onu doğurması imkansıza yakın. Hilal imkansızı başardı, direndi. Şaşkınlıkla karşıladığımız bu vaka şimdi sağlıklı bir bebekle dünya literatürüne girdi. Türkiye olarak gururluyuz" dedi.
Tülay CANBOLAT
Tülay CANBOLAT
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