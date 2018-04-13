;
Yol Durumu
  1. Kalbi durdu hayata tutundu
  2. Yakalandı.. İnkar etti.. İftira attı

Nakil ve doğum

Mucize Türkiye’de gerçekleşti. Önce kalbini buldu, sonra bebeğini kucağına aldı

Nakil ve doğum
Türkiye'de ilk dünyada nadir bir vaka olan doğum, tıp literatürüne girdi. 15 yaşındayken kalp hastası olan ve Adana'dan gelen bir kalple son dakika hayata tutunan Hilal Şahan, 15 yıl sonra anne oldu. Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen doğumun ardından açıklama yapan doktorlar, "15 yıl önce Türkiye'nin en riskli ameliyatı ile başarı oranın çok düşük olduğu bir nakilin ardından hayata tutunan Hilal, bugün ikinci bir mucize daha gerçekleştirdi. Bu tür hastaların gebe kalması, kalıp onu doğurması imkansıza yakın. Hilal imkansızı başardı, direndi. Şaşkınlıkla karşıladığımız bu vaka şimdi sağlıklı bir bebekle dünya literatürüne girdi. Türkiye olarak gururluyuz" dedi.

Tülay CANBOLAT
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar