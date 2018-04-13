Cuma namazı sonrası açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Milletimizin cumasını tebrik ediyoruz. Miracını tebrik ediyoruz.

ABD-RUSYA GERGİNLİĞİ

ABD, Rusya arasında sosyal medya üzerinde bir atışmadır gidiyor. Bölge uzun yıllardan beri iç savaşlardan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız hem ABD hem Rusya başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar da bedelini ödemelidir. Bunu yaparken bölgede Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza müttefiklerimize tavsiyemiz budur bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.

OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI

Salı günü Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak konu orada değerlendirilecek, daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek.