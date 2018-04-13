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'dan ABD- kriziyle ilgili açıklama

, ABD- restleşmesiyle ilgili olarak, " İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Barışı akamete uğratacak girişim olmamalı" dedi.

Türkiyeden ABD ve Rusyaya bir uyarı daha

Cuma namazı sonrası açıklamalar yapan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Milletimizin cumasını tebrik ediyoruz. Miracını tebrik ediyoruz.

ABD-RUSYA GERGİNLİĞİ
ABD, arasında sosyal medya üzerinde bir atışmadır gidiyor. Bölge uzun yıllardan beri iç savaşlardan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız hem ABD hem Rusya başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar da bedelini ödemelidir. Bunu yaparken bölgede Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza müttefiklerimize tavsiyemiz budur bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.

OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI
Salı günü Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak konu orada değerlendirilecek, daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 13:52
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