Kalbi durdu hayata tutundu

Bosna'da kalbinden çıkan ve kanı organa taşıyan ana iki damarın ters olduğu belirlenen 43 günlük Adijan Kahriman bebek, ambulans uçakla Türkiye'ye geldi. İstanbul'da ameliyata alının minik yavrunun kalbi durduruldu. 1.5 saatte kalbin içine yeni tünel açılıp damarların yerleri değiştirildi.
Anne Medine Kahriman, operasyonu yapan Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu'na sevinç gözyaşları içinde teşekkür etti.
Anne Medine Kahriman, operasyonu yapan Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu'na sevinç gözyaşları içinde teşekkür etti.
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