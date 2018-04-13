Gözaltına alınan zanlıların örgütün yeniden yapılanma, taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirildikleri ortaya çıktı.
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da FETÖ'nün 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçevan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: FETÖ , Adana , PDY , Fetullah Gülen , bahçıvan
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