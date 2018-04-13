Hakim yılmadı

İstanbul Esenyurt'ta 3 Temmuz 2017'de Ayşenur Yılmaz elini kana buladı. 4 gün sonra evleneceği nişanlısı Ali Berk Kahveci'yi, kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladı. Ağır yaralanan genç kurtarılamadı. Genç kadın ise tutuklandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz, avukatı ve Ayberk Kahveci'nin ailesinin avukatları ve her iki tarafın da yakınları katıldı. Duruşmada konuşan Ayşenur Yılmaz ise, "Kasten, bilerek bir hareketim olmadı. Öldürme gibi bir niyetim asla yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın, Ayberk Kahveci'yi 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldığını belirtti. Eylemin 'kasten yaralama' suçunda ölüm gerçekleştiğini ifade etti. 14 yıl hapis verilmesine hükmetti. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, cezayı ilk etapta 10 yıl 6 aya düşürdü. Daha sonra da sanık Yılmaz'a, iyi hal indirimi uygulanarak verilen hapis cezası 8 yıl 9 ay'a indirdi. Mahkeme heyetinin kadın üyelerinden Gamze Özdemir, karara muhalefet şerhi koydu. Yılmaz'ın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.
BERAATE GELİN
İstanbul Beykoz'da ise 6 Şubat 2017 tarihinde Esma Yeşilbaş (35), kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı (69) silahla vurarak öldürmüştü. Yeşilbaş'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme genç kadının, eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Karara sevinen Esma Yeşilbaş, tebessüm etti...
BERAATE GELİN
İstanbul Beykoz'da ise 6 Şubat 2017 tarihinde Esma Yeşilbaş (35), kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı (69) silahla vurarak öldürmüştü. Yeşilbaş'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme genç kadının, eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Karara sevinen Esma Yeşilbaş, tebessüm etti...
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