İstanbul'da Marmaray Sirkeci İstasyonu'na giden 18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün kız arkadaşına poz verdiği sırada raylara atladı. Trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazlıçeşme istikametine tüm seferler durduruldu. Yaşanan feci olayın intihar olduğu ortaya çıktı. Lise öğrencisi iki arkadaş, ödev yapmak amacıyla Marmaray'a gitti. Güzeycan, yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz veriyordu. Aniden gülümseyerek sırt çantasını çakırdı, raylara atladı. Güzeycan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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