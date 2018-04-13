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Dünyaya mesaj

Trump ve Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya net mesaj verdi: “Tiyatroyu bırakın, maskelerinizi indirin. Katil Esed’i de terörist ’yi de destekleyenler yanlış yapıyor...”

Dünyaya mesaj
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'da Kayaş-Sincan arasında seyahat süresini 49 dakikaya düşüren ve günde 520 bin yolcuya hizmet verecek olan Başkentray'ın açılışını dün gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında dünyaya mesaj verdi. İşte Erdoğan'ın sözleri: , Tel Rıfat, Menbiç, Ayn El Arab, , Resulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm liler'in evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz.

TEKRAR KONUŞACAĞIM...
Biz artık bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, maskelerin indirilmesini, herkesin gerçek niyeti ve çehresiyle sahada kendisini göstermesini istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Dün akşam (önceki akşam) Sayın Trump'la, bugün Sayın Putin'le görüştüm. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım. Katil Esed rejimini destekleyenler de terör örgütünü destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Biz her iki yanlışla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece ABD Başkanı ile telefonda görüşürken dün de Rus lider Putin'le konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'ın açılışına Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile beraber katıldı.
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