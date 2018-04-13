Doğu Guta’dan büyük kaçış

Türk Kızılayı, Doğu Guta için de seferber oldu. Doğu Guta bölgesinin tamamen Esed rejimi kontrolüne geçmesinin ardından, sivillerin de bölgeden kaçışları başladı. Rejim tarafına geçmek isteyen siviller için Esed kapıları açılırken, geçmek istemeyen siviller için de İdlib tarafında Türk Kızılayı hazırlıklarını tamamladı. Guta'dan gelen siviller için yeni kamp yeri kuruldu.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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