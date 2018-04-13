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’dan büyük kaçış

Doğu Guta’dan büyük kaçış
Türk Kızılayı, için de seferber oldu. Doğu Guta bölgesinin tamamen rejimi kontrolüne geçmesinin ardından, sivillerin de bölgeden kaçışları başladı. Rejim tarafına geçmek isteyen siviller için Esed kapıları açılırken, geçmek istemeyen siviller için de İdlib tarafında Türk Kızılayı hazırlıklarını tamamladı. Guta'dan gelen siviller için yeni kamp yeri kuruldu.


Betil BAŞ
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