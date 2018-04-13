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Otomobilin park ettiği yere hangi sayı gelmeli? (En aldatıcı bulmacalar)

Bulmaca çözmeyi, zihninizi ölçmeyi seviyorsanız; sosyal medyada oldukça popüler sorulardan derlenmiş bu test tam size göre. Soruları çözerken karmaşık yöntemleri bir kenara bırakıp mantığınızı kullanmanızda fayda var. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)



NEHİR SORUŞTURMASI
Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?
  • 13 Nisan 2018, Cuma 22:18
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