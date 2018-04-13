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Erdoğan krizine ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ile arasında yaşanan krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan görüşmeler neticesinde havanın yumuşadığını açıkladı.

Erdoğan Suriye krizine ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının Trump ve Putin görüşmelerini sorduğu Erdoğan, görüşmelerle ilgili detay verdi. Görüşmelerde olumlu bir hava estiğini belirten Erdoğan "Havanın yumuşaması söz konusu" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump ile görüşmelerde 'yi ele aldık. Suriye'deki barışın temini için neler yapılabiliri konuştuk. Barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi temennimiz oldu. Duma ve 'daki gelişmeler can yakıcı, felaket adımlarıydı. Bunların ben de video çekimleri vardı. Putin'in özel temsilcisine de verdim. Gelen özel temsilci ile de bunları konuştuk. Sayın Trump ile de konuları etraflıca ele aldık. Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalisyon tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var." dedi.

Öte yandan Erdoğan, "Şu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin başta olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor." açıklamasında bulundu.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 14:40
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