;
Yol Durumu
  1. Onaysız gelen SMS'lere 50 bin liraya kadar ceza

Tekstil atölyesinde korkutan !

'de bulunan 5 katlı bir tesktil atölyesinde çıktı.

Tekstil atölyesinde korkutan yangın!

Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokağı'ndaki 7 katlı iş merkezinin 5. katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde mahsur kalan çalışanlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Yoğun duman yan taraftaki binaya ulaşınca buradaki çalışanlar da iş yerlerini terk etti.

Ekiplerce söndürülen yangın, tekstil atölyesinde hasara yol açtı.

Atölyedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 15:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar