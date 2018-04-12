Tekstil atölyesinde korkutan yangın!

Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokağı'ndaki 7 katlı iş merkezinin 5. katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde mahsur kalan çalışanlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Yoğun duman yan taraftaki binaya ulaşınca buradaki çalışanlar da iş yerlerini terk etti.

Ekiplerce söndürülen yangın, tekstil atölyesinde hasara yol açtı.

Atölyedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.