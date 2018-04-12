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Kırmızı listede yer alan 'lı öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan 'nın sözde Amanos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in 6 Nisan'da etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Kırmızı listede yer alan PKKlı öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, 'Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Öldürülenlerin ise /KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Bakanlık, diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 14:28
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