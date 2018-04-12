İçişleri Bakanlığı, 'Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Öldürülenlerin ise PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Bakanlık, diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.