;
Yol Durumu
  1. Türk adaleti FETÖ'cülerden hesap soruyor
  2. Tekstil atölyesinde korkutan yangın!

Erdoğan'dan halkına başsağlığı

, ’de askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin Cezayir Başbakanı Uyahya ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'deki askeri nakliye uçağının düşmesi hadisesiyle ilgili Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme, 'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulü sırasında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim kazada 250'yi aşkın Cezayirlinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Cezayir halkına başsağlığı diledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya da taziye dileklerinin iletilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de ilan edilen 3 günlük yas çerçevesinde Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının da yarıya indirildiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden Cezayirlilere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve metanet diledi..

Etiketler: ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 15:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar