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Erdoğan ve Putin görüştü

ve Rusya Lideri telefon görüşmesinde yakın temasta mutabık kaldı.

Erdoğan ve Putin görüştü

Beşşar Esad'ın kimyasal saldırısı sonrası dünya gündeminde sıcak dakikalar yaşanıyor.

Dün gece ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşen , bugün de Rusya Lideri 'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YAKIN TEMASTA KALALIM
İki lider görüşmede Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yakın temasta mutabık kaldı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 16:16
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