Erdoğan ve Putin görüştü

Beşşar Esad'ın kimyasal saldırısı sonrası dünya gündeminde sıcak dakikalar yaşanıyor.
Dün gece ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya Lideri Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YAKIN TEMASTA KALALIM
İki lider görüşmede Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yakın temasta mutabık kaldı.
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