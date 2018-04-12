Akdeniz'de zaten bir deniz gücü ve hava varlığı vardı. Trump'ın açıklamaları sonrası bölgede takviyeler yapılıyor. ABD-Rusya gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı. Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.