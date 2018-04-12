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Doğu 'de hangi ülkenin ne kadar gücü bulunuyor

Başkanı 'un " hazır ol, füzeler gelecek" tweet'i üzerine karşılıklı söz düellosunun ve hatta mutedil açıklamaların hemen ardından 'de ve 'de bir güç yığılması hareketliliği başladı. Doğu Akdeniz'de gövde gösterisinin başrolünde iki destroyer var. ABD donanmasının gözbebeği "en gelişmiş güdümlü füzelerin mobil rampası" destroyer . Diğeri ise Rus donanmasının medar-ı iftiharı Tartus üssündeki en değerli kruvazör "Moskva".

'de zaten bir deniz gücü ve hava varlığı vardı. Trump'ın açıklamaları sonrası bölgede takviyeler yapılıyor. - gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı. Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 17:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

bütün bu filo ve savaş gemilerini batıracak bizim silahımız olmalı.

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hayır0
cevapla 12.04.2018 17:45
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