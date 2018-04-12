Akdeniz'de zaten bir deniz gücü ve hava varlığı vardı. Trump'ın açıklamaları sonrası bölgede takviyeler yapılıyor. ABD-Rusya gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı. Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.
Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar gücü bulunuyor
ABD Başkanı Donald Trump'un "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" tweet'i üzerine karşılıklı söz düellosunun ve hatta mutedil açıklamaların hemen ardından Akdeniz'de ve Suriye'de bir güç yığılması hareketliliği başladı. Doğu Akdeniz'de gövde gösterisinin başrolünde iki destroyer var. ABD donanmasının gözbebeği "en gelişmiş güdümlü füzelerin mobil rampası" destroyer Donald Cook. Diğeri ise Rus donanmasının medar-ı iftiharı Tartus üssündeki en değerli kruvazör "Moskva".
Etiketler: donald trump , Güney Kıbrıs , Donald Cook , Akdeniz , Suriye , Rusya , İngiltere , Fransa , Gürcistan , Karadeniz , Ukrayna , ABD
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bütün bu filo ve savaş gemilerini batıracak bizim silahımız olmalı.
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