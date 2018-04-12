;
Yol Durumu
  1. Ege'de Yunan savaş jeti düştü!

Resmen yürürlüğe girdi! Bildirmeyene binlerce lira ceza...

Apartman ve sitelerde çalışan kapıcılar, gündelikçilerde olduğu gibi “kolay ” kapsamına alındı. Kapıcı çalıştıranlar Kurumu’na () her ay bildirge vermeyecekleri için yıllık 347 lira damga vergisinden de kurtulacaklar.

Resmen yürürlüğe girdi! Bildirmeyene binlerce lira ceza...

Önceki hafta 'de yayımlanan torba kanunla kapıcı çalıştıran apartman ve siteler için önemli bir avantaj sağlandı.

Habertürk'ün haberine göre konut kapıcıları; gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcı, bahçıvan gibi ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için ilk defa 1 Nisan 2015'te uygulanmaya başlanan "kolay " kapsamına alındı. Bu düzenleme sayesinde kapıcı çalıştıranların bildirge ve belge verme yükümlülükleri azaltılacak, iş ve işlemleri sadeleştirilerek bürokratik süreçleri asgariye indirilecek.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 13:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar