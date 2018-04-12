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Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Binlerce kişinin sonuçlarını merakla beklediği Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Peki Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nereden sorgulanır? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını sorgulama... İşte tüm bu detaylar haberimizde...

Ve binlerce kişinin merak ettiği sonuçlar açıklandı

ÖSYM tarafından, 18 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2018-MSÜ adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Öte yandan 81 il genelinde yapılan sınava 293 bin 432 aday girdi, 183 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 14:21
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