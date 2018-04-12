Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından, 18 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2018-MSÜ adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Öte yandan 81 il genelinde yapılan sınava 293 bin 432 aday girdi, 183 adayın sınavı geçersiz sayıldı.
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