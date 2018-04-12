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'de savaş jeti düştü!

hava kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının semalarında Skiros, Sakiz ve Midilli adası yakınlarındaki bölgede düştüğü açıklandı.

Egede Yunan savaş jeti düştü!

Midilli Adası yakınlarında istan'a ait Mirage 2000 tipi bir jet düştü. Pilot hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yunan medyasına göre uçak saat 12.50 sıralarında düştü.

PİLOT KAYIP
Pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR
Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

TÜRK UÇAKLARINI ENGELLEMEK İÇİN EGE'DE GÖREV YAPIYOR
Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için 'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 13:35
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