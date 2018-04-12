Midilli Adası yakınlarında Yunanistan'a ait Mirage 2000 tipi bir jet düştü. Pilot hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yunan medyasına göre uçak saat 12.50 sıralarında düştü.





PİLOT KAYIP

Pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.



TÜRK UÇAKLARINI ENGELLEMEK İÇİN EGE'DE GÖREV YAPIYOR

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.