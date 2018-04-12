YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

NE OLMUŞTU?

5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Volkan Bayar, üniversitede görevli 4 öğretim görevlisini silahla ateş ederek öldürdü. Bayar'ın silahlı saldırısında 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası üniversite önünde açıklama yapan Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ayşe Aypay, "Bugün ifade vermeye gitmeseydim, beşinci cenaze ben olacaktım. Defalarca YÖK'e, rektörlüğe dilekçe yazdık. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı." diyerek üniversite yönetimi ve YÖK'e sitem etmişti. Yaşananların ardından Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen görevinden istifa ettiğini duyurdu.