Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada flaş gelişme yaşandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz, karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Pazartesi gününden beri görülen duruşmalarda 18 tutuklu sanık ve avukatları, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Aralarında eski tabur komutanı Fatih Şahin ile eski üsteğmen Mihrali Atmaca'nın da bulunduğu sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını ve FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara kararını veren mahkeme karar vermek üzere duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın 19 Mart'ta görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemişti. Davanın sanıkları: "Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca."