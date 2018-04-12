2018 Ramazan imsakiyesi! Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Bir hilal ile başlayıp bir hilal ile nihayete eren ve Ramazan ayının ardından gelen Ramazan bayramı da Allah'ın müslüman alemine bir hediyesidir. Duaların geri çevrilmediği, sofralardaki bereketin her zamankinden fazla olduğu ay Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlıyor. Bir ay süre tutulan oruçlar, yapılan ibadetler normal zamanlardan çok daha fazla sevabı ile ortamın huzuruna ve bereketine de katkı yapıyor. Ramazan ayına az bir zaman kalan vatandaşlar bu seneki imsakiyenin belli olup olmadığını merak ediyorlar. 2018 yılı Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ezan vakitleri doğrultusunda belli oldu. İşte, hepimizin heyecanla beklediği en hayırlı ay olan Ramazan hakkında merak edilenler ve 2018 Ramazan imsakiyesi...

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılı Ramazan ayı bu sene Mayıs ayı ortalarında başlayarak Haziran ayı ortalarında da sona erecek. Vatandaşlarımız bu sene 16 Mayıs Çarşamba akşamı ilk oruçlarına niyet edecek ve 14 Haziran Perşembe günü de Arefe günü oruçlarını tutacaklar. O günü takip eden 15-16-17 Haziran günleri de Ramazan bayramı olacak ve 30 gün boyunca istiğfar eden, oruç tutan, gününü şükür ile geçiren müslümanlara mükafat olacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ BELLİ OLDU

Bu yıl 16 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Ramazan'ın ilk günü İstanbul'daki vatandaşlarımız 03:32'de ilk oruçlarına niyet edecekler ve 20:26 saatinde ise oruçlarını açarak iftarlarını eda edecekler. Bu sene iftar vakitlerikısalmayacak, geçen yılda olduğu gibi birer dakika uzayacak. İstanbullular son oruçlarını da 20:48'de açacaklar.

İşte, İstanbul için 2018 Ramazan imsakiyesi;







2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Kadir Gecesinin ise tahmini olarak 10 Haziran Pazar gününe geldiği söyleniyor. Ramazan Bayramı da arefe gününü takip eden 15, 16 ve 17 Haziran günlerini kapsıyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

*16 Mayıs 2018 Çarşamba (Ramazan'ın ilk günü)

*10 Haziran 2018 Pazar (Kadir Gecesi)

*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)

*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)

*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)

*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılında 3 aylar 18 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başlayacak. Ardından 22 Mart günü Regaib Kandili, 13 Nisan günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Daha sonra 17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayına girilecek ve 30 Nisan günü Berat Kandili karşılanacak.

2018 yılı mübarek gün ve geceler ise şöyle;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı