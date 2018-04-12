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Dışişleri'nden kritik açıklamalar

'ndan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Hassasiyet yaratan konular iletildi." denildi.

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin flaş açıklama

ndan Erdoğan Trump görüşmesi hakkında açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD tarafına hassasiyet yaratan konular iletildi." dedi.

"ABD SURİYE'YE SALDIRIRSA TÜRKİYE DESTEKLER Mİ?"
Öte yandan Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

FETÖ AÇIKLAMASI
Aksoy, FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

DUMA'YA YAPILAN SALDIRI
Sözcü Aksoy, "7 Nisan'da 'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ayıca Aksoy, "Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı" dedi..

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 11:13
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